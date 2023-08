„All or nothing“ Warum die WM-Doku von Amazon für den DFB zur Unzeit kommt

Nun ist die WM tatsächlich ein Dreivierteljahr her, und am 8. September kommt auch tatsächlich eine Dokumentation heraus, die die DFB-Auswahl bei der WM in Katar ungeschminkt zeigt. Doch genau das ist das Problem. Deutschland wurde bekanntlich nicht Weltmeister, sondern schied kläglich in der Vorrunde aus. Und aus dem PR-Coup mit fünf Sternchen wird so ein PR-Desaster. Just in einer Zeit, in der das Nationalteam mit der Außendarstellung seiner Oberen und den gezeigten Nicht-Leistungen in den Testspielen des laufenden Jahres den Eindruck erweckt, sich sorgfältig immer weiter von der Weltspitze zu entfernen, zeigen exklusive TV-Bilder das Vergeigen einer WM in Reinform.