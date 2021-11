Elfmeter verschossen : Leipzig verpasst Sieg gegen PSG und das Achtelfinale

Leipzig Der Fußball-Bundesligist hat den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League verpasst. Trotz engagierter Leistung kommt RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus – auch weil ein Elfmeter ungenutzt bleibt.

Das Champions-League-Aus von RB Leipzig ist frühzeitig besiegelt. Der Halbfinalist aus dem Vorjahr kann trotz des späten 2:2 (1:2) am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain die K.o.-Phase nicht mehr erreichen. Als letzte Hoffnung bleibt dem Fußball-Bundesligisten nach dem ersten Punkt in der Königsklasse nur noch die Chance auf die Europa League, um international zu überwintern.

Der in Paris geborene Christopher Nkunku (8.) köpfte die Leipziger vor 39 794 Zuschauern gegen seinen Ex-Club in Führung, ehe der zuvor gefoulte André Silva einen Elfmeter (12.) verschoss. Das bestrafte Georginio Wijnaldum umgehend: Erst traf er zum Ausgleich (21.), dann zur Führung (40.). Den späten Ausgleich für RB erzielte Dominik Szoboszlai (90.+2) per Foulelfmeter.