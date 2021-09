Bundesliga kompakt : Leipzig deklassiert Hertha BSC – Köln holt einen Punkt in Frankfurt

Leipzig RB Leipzig hat den selbsternannten Big-City-Klub Hertha BSC mächtig deklassiert, während der VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim die erste Saison-Niederlage hinnehmen muss. Der 1. FC Köln punktet bei Eintracht Frankfurt. Bielefeld unterliegt Union.

RB Leipzig – Hertha BSC 6:0 (3:0)

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 1:1 (1:1)

Die Remiskönige von Eintracht Frankfurt treten in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Die Hessen kamen gegen den formstarken 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und stellten mit dem fünften Unentschieden in Serie den Vereinsrekord ein. Trainer Oliver Glasner muss damit auch nach acht Pflichtspielen weiter auf seinen ersten Sieg bei der SGE warten.

Rafael Borre (45.+6) verhinderte mit seinem ersten Bundesligatreffer zumindest die erste Heimniederlage seit 476 Tagen. Ellyes Skhiri (14.) hatte die Kölner früh in Führung gebracht. Der Fast-Absteiger der Vorsaison präsentiert sich unter Steffen Baumgart weiterhin stabil. Seit vier Spielen sind die Rheinländer ungeschlagen, das gelang in der schwachen Vorsaison nie.

1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)

Union Berlin hat die Festung Alte Försterei erneut erfolgreich verteidigt. Die Eisernen gewannen am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld denkbar knapp mit 1:0 (0:0) und blieben in der Liga zum 20. Mal in Folge zu Hause ungeschlagen. Das Team von Trainer Urs Fischer hielt damit den Anschluss an die Europapokalplätze, Joker Kevin Behrens (88.) erzielte den späten Siegtreffer. Bielefeld muss derweil weiter auf den ersten Saisonerfolg warten.