3:0 gegen Bochum : Leipzigs Joker leiten den Heimsieg ein

Leipzig Trotz zahlreicher vergebener Torchancen in der ersten Halbzeit gewann RB Leipzig sein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum letztlich deutlich. Christopher Nkunku traf doppelt.

RB Leipzig hat nach dem schweren Rückschlag in der Champions League einen wichtigen Sieg für die Moral gefeiert. Gegen Aufsteiger VfL Bochum gewann der überlegene Vize-Meister am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 3:0 (0:0) und knüpfte den Anschluss an die internationalen Plätze.