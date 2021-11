Superstar verletzt : Paris reist ohne Messi zum Champions-League-Spiel nach Leipzig

Leipzig RB Leipzig hat beim Champions-League-Duell gegen das Starensemble von Paris St. Germain eine Sorge weniger. Superstar Lionel Messi fällt am Mittwoch aufgrund von Oberschenkelproblemen und Knieschmerzen aus.

Paris Saint-Germain wird ohne Lionel Messi nach Leipzig reisen. Der argentinische Superstar fällt nach einer Prellung mit Knie- und Oberschenkelbeschwerden auf der linken Seite für das Champions-League-Rückspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig aus. PSG-Cheftrainer Mauricio Pochettino teilte am Dienstag auf der Vereins-Homepage seinen 21-köpfigen Kader mit. Damit steigen die Chancen der bislang punktlosen Leipziger auf den ersten Sieg in der Gruppe A.