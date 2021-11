Nach Corona-Infektion : Bayern-Trainer Nagelsmann gegen Benfica wohl wieder auf der Bank

Steht gegen Benfica wohl wieder an der Seitenlinie: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Foto: AP/Martin Meissner

München Schon mit einem Remis gegen Benfica Lissabon hat der FC Bayern sein Minimalziel in der Champions League frühzeitig erreicht. Im Mittelpunkt steht jedoch die Rückkehr von Trainer Julian Nagelsmann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer letzten Einblendung aus der heimischen Küche am Chiemsee freute sich Julian Nagelsmann wieder "sehr" auf seinen gewohnten Arbeitsplatz in der Allianz Arena. "Es ist mir viel lieber, wenn ich wieder am Spielfeldrand stehe", sagte der Trainer von Bayern München vor der Partie am Dienstag (21 Uhr/Amazon) gegen Benfica Lissabon mit einem breiten Grinsen.

Der 34-Jährige ist überzeugt, dass er seine 14-tägige Quarantäne pünktlich beenden kann. "Mir geht es gut, es ist alles in Ordnung. Ich hoffe und davon gehe ich auch aus, dass der Test am Dienstag negativ ist, dann werde ich auch wieder live zu sehen sein", betonte Nagelsmann. Seine Schnelltests seien schon seit vergangenen Sonntag "negativ".

Viel Zeit, die "wiedererlangte Freizeit zu genießen", habe er am Dienstag allerdings nicht, berichtete der Bayern-Coach. Er müsse erst zum Test-Labor, "dann zum Gelände. Da stehen immer noch meine Koffer aus Lissabon. Dann muss ich mein Büro in Ordnung bringen, danach steht schon die Aktivierung und die Spieltagsbesprechung an". Aber es sei ja auch "Genuss genug", so Nagelsmann, "wenn ein Champions-League-Spiel ansteht".

Seit dem Hinspiel in Lissabon am 20. Oktober (4:0) befand sich der Bayern-Coach wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation. Er verpasste deshalb auch die Spiele gegen Hoffenheim (4:0), Gladbach (0:5) und Union Berlin (5:2). "Richtig genervt" sei er in dieser Zeit zwar nicht gewesen. Es gebe "deutlich schlimmere Schicksale. Trotzdem war es komisch und ungewohnt. Du willst als Trainer einfach dabei sein".

Das kann er ab Dienstag wieder - und forderte von seinen Stars nach zuletzt sieben Gegentoren wieder mehr "Bereitschaft" in der Defensivarbeit. "Wir lassen in zu vielen Spielen zu viele Torchancen zu. Es ist zu leicht. Es geht darum, wieder die letzten Schritte zu machen. Es geht um Aktivität, Zweikämpfe führen zu wollen", sagte Nagelsmann am Montag mit Nachdruck.

Lesen Sie auch Bayern-Trainer wird erst einmal fehlen : Nagelsmann positiv auf Corona getestet

In der Königsklasse klappt das bislang sehr gut. Den Bayern um Torjäger Robert Lewandowski, der vor seinem 100. Spiel in der Champions League steht, reicht nach ihrem Startrekord mit drei Siegen und 12:0 Toren bereits ein Remis gegen Benfica, um das Minimalziel Achtelfinale zu erreichen. Bei einem Sieg ist den Münchnern zudem der Gruppensieg kaum mehr zu nehmen. "Wir versuchen, die zwölf Punkte zu holen und die K.o.-Phase zu fixieren. Das ist ein wichtiger Schritt", sagte Nagelsmann.

Offen ist gegen die Portugiesen noch der Einsatz von Alphonso Davies wegen muskulärer Probleme. Man werde das "am Spieltag entscheiden", so Nagelsmann. Zur Verfügung stehen die angeschlagenen Lucas Hernandez und Leon Goretzka.

Möglicherweise wird Nagelsmann mit Blick auf das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Freiburg Veränderungen im Team vornehmen. Es gebe die Überlegung, "dem einen oder anderen Vielspieler eine Pause zu geben. Samstag ist auch ein wichtiges Spiel".

(dör/SID)