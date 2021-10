Lehrstunde in Amsterdam : Ajax nimmt den BVB auseinander

Lehrstunde in Amsterdam

Amsterdam Borussia Dortmund hat von Ajax Amsterdam eine Abreibung kassiert. Der BVB ging beim Rekordmeister der Niederlande mit 0:4 unter. Es war die höchste Dortmunder Niederlage in der Königsklasse.

Erling Haaland hob entschuldigend die Hände und bat die enttäuschten BVB-Fans inständig um Verzeihung, der Abpfiff kam fast einer Erlösung gleich: Borussia Dortmund hat im sagenhaften Angriffszauber von Ajax Amsterdam eine historische Abreibung kassiert. Der BVB war im Matchballspiel für das Champions-League-Achtelfinale staunender Zuschauer und ging chancenlos mit 0:4 (0:2) unter. Es war die höchste Dortmunder Niederlage in der Königsklasse.

"So stand das nicht auf unserem Plan, dass wir hier so untergehen", sagte Kapitän Marco Reus, der das Drama mit seinem Eigentor (11.) eingeleitet hatte, bei Amazon Prime: "Wir haben das Spiel zu offen gestaltet. Wir waren auch nicht aggressiv und sind nicht energisch in die Zweikämpfe gegangen."