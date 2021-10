Nicht auf der Bank : Darum fehlt Nagelsmann dem FC Bayern bei Benfica

Julian Nagelsmann sitzt in Lissabon nicht auf der Bayern-Bank. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Lissabon Julian Nagelsmann wird am Mittwochabend nicht auf der Bank des FC Bayern sitzen, wenn die Mannschaft in der Champions League bei Benfica Lissabon spielt.

In der Startelf gab es im 100. Champions-League-Spiel von Kapitän Manuel Neuer die erwarteten Änderungen. Für Alphonso Davies (Oberschenkel) und Leon Goretzka (Erkältung), die beide in München geblieben waren, begannen Banjamin Pavard und Marcel Sabitzer: Der Österreicher steht erstmals in der Anfangsformation.