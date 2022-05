Umbruch schreitet voran : MSV verabschiedet nächstes Quartett - auch Ademi und Yeboah gehen

Düsseldorf Die Planungen für die nächste Saison schreiten beim MSV Duisburg weiter voran. Die Abgänge fünf bis acht stehen fest, darunter auch Torjäger Orhan Ademi und John Yeboah. Dem gegenüber steht ein Zugang.

Der Umbruch beim MSV schreitet voran. Jüngst trennten sich die Meidericher mit Leo Weinkauf, Dominic Volkmer, Stefan Velkov und Roman Schabbing schon von vier Spielern, jetzt stehen die nächsten Abgänge beim Drittligisten fest. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, werden Orhan Ademi, Niko Bretschneider, Oliver Steurer und John Yeboah in der kommenden Saison nicht mehr für den MSV auflaufen. „Vielen Dank für euren Einsatz in Zebrastreifen - auf und neben dem Rasen“, hieß es Seitens des Klubs.