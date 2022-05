Gelungenes Debüt : Neu-Trainer Ziegner und der MSV Duisburg feiern den Klassenerhalt

Torsten Ziegner. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Der MSV Duisburg ist auch in der kommenden Spielzeit Drittligist. Beim Einstand von Coach Torsten Ziegner holen die Meidericher gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg den so dringend benötigten Sieg. Held des Spiels war dabei ein Sohn der Stadt.

Es ist geschafft! Nach Wochen des Zitterns darf in Duisburg endlich tief durchgeatmet werden. Die Meidericher sind dem Abgrund noch mal entkommen und dürfen auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga an den Start gehen. Gegen den SC Freiburg II gelang vor 12.000 Zuschauern in der heimischen Arena der so dringend benötigte 1:0-Sieg.

Sechs Minuten waren erst gespielt, als ausgerechnet der gebürtige Duisburger Moritz Stoppelkamp das Stadion das erste Mal zum Kochen brachte: Der 35-Jährige profitierte dabei von einem Missverständnis in der Freiburger Hintermannschaft, umkurvte anschließend SC-Keeper Lars Hunn und schob zur Führung ein.

Im weiteren Verlauf behielten die Duisburger zwar die Oberhand und hielten die Gäste weitestgehend vom eigenen Tor weg, versäumten es aber, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. So mussten die Hausherren doch noch ein wenig zittern, ehe der Schlusspfiff von Schiedsrichter Konrad Oldhafer die Klassenerhaltsparty auf dem Rasen einläutete.

Für Neu-Trainer Torsten Ziegner war es der perfekte Einstand als neuer Chefcoach beim MSV. Ziegner war erst in dieser Woche als Nachfolger von Coach Hagen Schmidt verpflichtet worden. Er hat beim MSV einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieben.

Weiter oben in der Tabelle hat Eintracht Braunschweig derweil den ersten Matchball vergeben: Der Traditionsklub aus Niedersachsen hat am Samstag die sofortige Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der deutsche Meister von 1967 musste sich am 37. Spieltag der 3. Liga beim SV Meppen mit 2:3 (1:2) geschlagen geben und verfehlte damit die entscheidenden drei Punkte zum Aufstieg. Am 23. Mai 2021 waren die Braunschweiger in die 3. Liga abgestiegen.

Thilo Leugers (2., Foulelfmeter) und Richard Sukuta-Pasu (16.) brachten die Emsländer überraschend in Führung. Lion Lauberbach (34.) und Jan Hendrik Marx (68.) sorgten noch für die Braunschweiger Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Doch Rene Guder (86.) gelang bei einem Konter das Siegtor für die Meppener.

Die Braunschweiger Löwen belegen mit 64 Punkten in der Tabelle den zweiten Platz hinter Drittliga-Meister 1. FC Magdeburg, der bereits seit zwei Wochen als Aufsteiger feststeht.

Der 1. FC Kaiserslautern kann als Dritter am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) bei Viktoria Köln die Eintracht nach dem Patzer in Meppen überflügeln. Es ist allerdings das letzte Saisonspiel für die Roten Teufel vom Betzenberg, die lange Zeit den zweiten Platz inne gehabt hatten. Braunschweig hat am 14. Mai (13.30 Uhr/MagentaSport) am 38. Spieltag Heimrecht gegen die Kölner Viktoria und dann den zweiten Matchball zum Aufstieg.

