Historisches Heim-Debakel und Pfeifkonzert : MSV geht gegen 1860 mit 0:6 unter

MSV-Trainer Hagen Schmidt. Foto: Fupa/Pressefoto Eibner

Düsseldorf Das Spiel des MSV Duisburg gegen 180 München endet in einem historischen Heim-Debakel. Völlig indisponierte Zebras unterliegen mit 0:6. Das Team von Trainer Hagen Schmidt verpasst den ersten Matchball auf den Klassenerhalt in der 3. Liga damit deutlich – und muss weiter zittern.

Nach einer bislang turbulenten Saison hatte der MSV am 35. Spieltag die Chance, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Denn bereits im Vorfeld der Partie war klar: Mit einem Sieg gegen 1860 München könnte man vorzeitig für ein weiteres Jahr in der 3. Liga planen. Doch die Zebras nutzten ihren ersten Matchball nicht. Viel Schlimmer noch: Die Partie endete in einem historischen Heim-Debakel.

Mit 0:6 (0:3) ging das Team von Trainer Hagen Schmidt gegen 1860 unter, für die der Spieltag zunächst mit einer „netten Überraschung“ begonnen hatte, wie die Münchner auf Twitter mitteilten. In der Nacht wurde der Mannschaftsbus der Löwen von Unbekannten mit Graffiti beschmiert. Die Bayern erstatten Anzeige.

Merveille Biankadi (9.), Marcel Bär (20./70.), Stefan Lex (22.), Yannick Deichmann (50.) und Fabian Greilinger (66.) sorgten mit ihren Toren für ernüchternde Gesichter bei den 12.105 Zuschauern, die den Auftritt ihrer Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert quittierten. Für den MSV war es die höchste Heimniederlage in der zweiten und dritten Liga. Nur in der Bundesliga verloren die Zebras vor heimischem Publikum einmal noch höher. Gegen den 1. FC Kaiserslautern stand am 10. April 1994 ein 1:7 auf der Anzeigetafel.

Dabei hatten sich die Duisburger, bei denen Moritz Stoppelkamp nach seiner Verletzungspause erstmals in die Startelf zurückkehrte, viel vorgenommen. Angeführt vom Kapitän startete der MSV stürmisch und aggressiv in die Partie, verbuchte bereits nach wenigen Sekunden zwei Eckbälle, die aber beide nichts einbrachten. Ein erster Abschluss von Stoppelkamp flog über den Kasten.

Deutlich effektiver zeigten sich die Gäste aus München. Gleich die erste Gelegenheit nutzte Biankadi zur Gäste-Führung. Eine Hereingabe von Erik Tallig konnte Lex unbedrängt von der MSV-Defensive annehmen und auf Biankadi zurücklegen. Der Mittelfeldmann vollendete von der Strafraumkante trocken ins linke untere Eck.

Wer jetzt dachte, dass der MSV zum Gegenschlag ausholen würde, der sah sich getäuscht. Zwölf Minuten nach dem 0:1 kassierte die Schmidt-Elf den nächsten Nackenschlag: Nach einem unnötigen Foul von Marvin Bakalorz im Strafraum an Lex zeigte Schiedsrichter Robert Schröder auf den Punkt. Bär ließ sich von den Pfiffen der MSV-Fans nicht irritieren und schob zum 2:0 ein. Ein Schock für die Duisburger, die nun komplett auseinanderzubrechen drohten, denn auch die dritte Möglichkeit der Bayern zappelte im Netz. Dieses Mal war Lex der Torschütze. Erneut sah Routinier Bakalorz nicht gut aus.

Erst nach dem 0:3 schaffte es der MSV die Partie ein wenig zu beruhigen – und erspielte sich erste Chancen. Kolja Pusch (30.), John Yeboah (37.) und Stoppelkamp scheiterten jeweils mit ihren Versuchen am gut reagierenden 1860-Keeper Marco Hiller.

Schmidt reagierte zur Pause und brachte mit Orhan Ademi, Niclas Stierlin und Vincent Gembalies drei frische Kräfte. Für das Trio blieben Bakalorz, Knoll und Bouhaddouz in der Kabine. Die Umstellungen in der Defensive brachten nicht die gewünschte Stabilität. Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel durften die Gäste zum vierten Mal jubeln. Deichmann köpfte nach einer Ecke ein.

Doch auch die Sechziger offenbarten immer wieder Lücken und ermöglichte den Hausherren Gelegenheiten. Zunächst scheiterte Ademi aus wenigen Metern am ausgestreckten Bein des Münchner Torhüters (50.), dann verlor Yeboah das Eins-gegen-Eins-Duell gegen Hiller (59.)

Wie man seine Chancen nutzt und eine wackelige Defensive aushebelt, demonstrierten die Gäste dem MSV auf unnachahmliche Weise. Nur 35 Sekunden nach seiner Einwechslung erhöhte Greilinger nach Vorarbeit vom Lex auf 5:0. Auch Duisburgs Torhüter ließ sich von der allgemeinen Unsicherheit seiner Vorderleute anstecken. Einen Fehler des MSV-Keepers nutzte Bär und machte das halbe Dutzend voll - und das Heim-Debakel endgültig perfekt.

Nach der 19. Saisonniederlage ist der MSV rechnerisch weiter nicht durch, auch wenn es gut aussieht. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison haben die Zebras 38 Punkte auf dem Konto und somit fünf Zähler Vorsprung auf den SC Verl, der den ersten Abstiegsplatz belegt. Viktoria Berlin hat als Tabellen-16. 34 Zähler auf dem Konto, allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert als die Zebras.

Die nächsten Chancen, den Klassenverbleib zu sichern, bekommt der MSV am Montag, 2. Mai, in Mannheim. Vorher steht für die Zebras allerdings noch das Niederrheinpokal-Halbfinale beim SV Straelen (Mittwoch, 27. April, 18.30 Uhr) an.

MSV Duisburg: Weinkauf - Bakalorz (46. Gembalies), Frey, Fleckstein - Ajani, Pusch (74. Bakir), Knoll (46. Stierlin), Kwadwo - Yeboah Zamora, Bouhaddouz (46. Ademi), Stoppelkamp (74. Hettwer)

TSV 1860 München: Hiller - Deichmann, Belkahia, Morgalla (38. Salger), Steinhart - Moll - Tallig (66. Greilinger), Biankadi (82. Freitag), Dressel (82. Cocic), Lex (82. Goden) - Bär

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Zuschauer: 12.105

Tore: 0:1 Biankadi (9.), 0:2 Bär (20./Foulelfmeter), 0:3 Lex (22.), 0:4 Deichmann (50.), 0:5 Greilinger (66.), 0:6 Bär (70.)

Gelbe Karten: Fleckstein (3) / Steinhart (6)

