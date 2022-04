MSV winkt im Finale ein Heimspiel : Endspiel um den Niederrheinpokal findet in Duisburg statt

Blick ins Stadion des MSV Duisburg. Foto: FuPa/Marcel Eichholz

Duisburg Dem MSV Duisburg winkt im Niederrheinpokal ein Heim-Finale. Seit Dienstag steht fest, dass das Endspiel in der Schauinsland-Reisen-Arena stattfinden wird. Zunächst müssen die Zebras aber im Halbfinale beim SV Straelen bestehen. Was Trainer Hagen Schmidt vor dem Duell sagt.

Das diesjährige Finale um den Niederrheinpokal findet am 21. Mai in der Schauinsland-Reisen-Arena statt, der Heimspielstätte von Drittligist MSV Duisburg. Dies gab der Fußballverband Niederrhein am Dienstag bekannt. Wer gegeneinander antritt, ist noch unklar.

Im ersten Halbfinale empfängt der SV Straelen den MSV Duisburg (27. April). Anstoß ist um 18:30 Uhr. Der zweite Finalteilnehmer wird bei der Partie zwischen den beiden Regionallisten Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen (3. Mai) ermittelt.

„Wir wollen den Pokal gewinnen und in den DFB-Pokal einziehen“, sagte MSV-Trainer Hagen Schmidt einen Tag vor dem Gastspiel beim Regionalligisten auf der Vereinshomepage. „Nach dem letzten Wochenende kommt es für uns darauf an, das Ergebnis gegen Sechzig schnell wieder aus den Klamotten zu schütteln und am Mittwochabend mit einem klaren Kopf in Straelen aufzulaufen.“ Die Partie der Zebras am Sonntag gegen 1860 München endete in einem Desaster. Anstatt den vorzeitigen Klassenerhalt zu feiern, setzte es ein 0:6-Debakel. Und das vor 12.105 Zuschauern. Trainer Schmidt sprach anschließend von einer „Nicht-Leistung“ seiner Mannschaft, die nicht zu entschuldigen sei.

Im Pokal gehe es für den MSV daher auch darum den ersten Schritt zu machen, „um die Fans wieder zurückzugewinnen“, teilte Schmidt mit. Damit gegen den Underdog nichts schiefgeht, habe man das letzte Spiel der Straelener gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach durch Co-Trainer und Analysten Philipp Klug beobachten lassen. „Der Fokus liegt aber definitiv auf unserer Performance und auf dem, was wir beeinflussen können“, sagte Schmidt.

Das Endspiel am „Finaltag der Amateure“ wird in einer Konferenz im ARD Fernsehen live übertragen. Der Sieger der Begegnung steht in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals.

MSV im Niederrheinpokal 2021/22:

1. Runde: Rheinland Hamborn - MSV 0:5

2. Runde: Hellas Krefeld - MSV 0:8

3. Runde: SV Sonsbeck - MSV 0:3

Achtelfinale: SSVg Velbert - MSV 1:5

Viertelfinale: 1. FC Bocholt - MSV 0:2

Halbfinale: SV Straelen - MSV

(old)