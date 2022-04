0:1-Niederlage beim SV Straelen : MSV blamiert sich und verpasst Heim-Finale im Niederrheinpokal

Düsseldorf Aus der Traum vom Heim-Finale. Der MSV Duisburg blamiert sich im Niederrheinpokal und verpasst den Einzug ins Endspiel. Bei der 0:1-Niederlage beim SV Straelen bleiben die Zebras erneut Vieles schuldig. Der DFB-Pokal findet in der kommenden Saison damit erneut ohne den MSV statt.

Der MSV musste bis zur 22. Minute warten, ehe Bakalorz nach einer scharfen Hereingabe überraschend zum Abschluss kam, der Ball landete aber deutlich neben dem Tor der Gastgeber. Viel mehr gelang der Schmidt-Elf nicht, die im ersten Durchgang vieles schuldig blieb. Das schwache Spiel zerrte an den Nerven. Bei drei Akteuren entlud sich die Anspannung in einer Rudelbildung am Mittelkreis. Neben Stoppelkamp und Pusch wurde auch Straelens Arlind Shoshi vom Unparteiischen mit Gelb verwarnt. Somit ging es torlos in die Kabinen.