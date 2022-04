„Dann spielt er in der falschen Liga“ : Wie MSV-Trainer Schmidt auf die „Nicht-Leistung“ gegen 1860 reagiert

Düsseldorf Der MSV Duisburg zeigt gegen 1860 München eine desaströse Vorstellung. Trainer Hagen Schmidt zeigt sich nach dem 0:6-Debakel entsetzt von der Leistung seiner Mannschaft und findet deutliche Worte. Einen Teil der Schuld nimmt er jedoch auf sich.

Stolze 12.105 Zuschauer (Saisonrekord) waren am Sonntag in die Schauinsland-Reisen-Arena gekommen, um den Klassenerhalt der Zebras zu bejubeln. Doch sie alle wurden bitter enttäuscht. Statt großer Party gab es eine historische Heimpleite . Eine Klatsche, die nicht nur bei den Anhängern Spuren hinterließ.

Anders als in den bisherigen Saisonspielen setzte Schmidt gegen die Sechziger auf eine Viererkette anstelle eines 3-4-3-Systems. Durch die Umstellung erhoffte sich der Trainer offensiv mehr Aktionen und längere Ballbesitzphasen. „Gegen einen spielstarken Gegner bist du nicht nur auf Umschaltmomente aus. Am Anfang war es schon offensiv einen Tick besser“, sagte Schmidt, der jedoch früh einsehen musste, dass die Mannschaft mit der Umstellung komplett überfordert schien.

Ganz so „einfach“ wollte der 52-Jährige es seinen Spielern aber nicht machen. „Das sind alles Profis, die teilweise auch schön höher gespielt haben. Die Umstellung von einer Dreier- auf eine Viererkette sollte für einen Fußballer keine derart große Schwierigkeit darstellen. Wenn das für jemanden ein Problem ist, dann spielt er in der falschen Liga“, sagte Schmidt. Vor allem das Spiel seiner Mannschaft gegen den Ball beschrieb er als „einzige Katastrophe“.

Um in den kommenden Begegnungen gegen Mannheim, Freiburg II und Verl Versäumtes nachholen zu können, müsse man sich laut Schmidt nun „schütteln und an den richtigen Schrauben drehen“. Nach so einem Auftritt mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Die Situation sei jedoch nicht neu für das Team, weil man sie in dieser Saison schon öfter durchmachen musste, erklärte Duisburgs Trainer. In die gleiche Kerbe Schlug Stoppelkamp: „Wir dürfen jetzt nicht zweifeln. Wir hatten in dieser Saison schon oft solche Spiele und wir haben uns da immer wieder rausgekämpft und das werden wir auch diesmal tun.“