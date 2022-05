Erste Personalentscheidungen gefallen : Quartett um Weinkauf verlässt den MSV – Fleckstein verlängert

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat die ersten Personalentscheidungen getroffen. Während der auslaufende Vertrag mit Tobias Fleckstein um drei Jahre verlängert wurde, stehen die ersten vier Abgänge fest.

Neben Weinkauf erhielten auch die Verteidiger Dominic Volkmer und Stefan Velkov sowie Torhüter Roman Schabbing keinen neuen Vertrag mehr. Für Volkmer, der 2020 aus Jena zum MSV wechselte, endete die Zeit damit nach nur 14 Partien, nachdem er in der abgelaufenen Saison aufgrund einer Knie-OP seit Anfang November nicht mehr zum Einsatz kam. Auch der Abschied von Velkov kommt nicht überraschend. Der 25-Jährige spielte in der zweiten Saisonhälfte kaum noch eine Rolle in den Planungen der Duisburger, Nachwuchskeeper Schabbing blieb verletzungsbedingt ohne Einsatz.

Während für das Quartett das Kapitel Duisburg damit beendet ist, setzt der Klub weitere drei Jahre auf Verteidiger Tobias Fleckstein. Der 23-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2025. „Ich freue mich wirklich, dass wir mit ‚Flecki‘ einen Spieler mit viel Potenzial langfristig an uns gebunden haben“, wird MSV-Trainer Torsten Ziegner in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. In den Planungen des Trainers nimmt der Verteidiger, der in sich in der abgelaufenen zu einer festen Größe in der Duisburger Defensive entwickelte (20 Liga-Spiele), eine wichtige Rolle ein. „Wir glauben, dass er auch in Zukunft eine feste Größe in unserer Defensive sein und sich noch weiter entwickeln wird“, sagte Ziegler.