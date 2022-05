Duisburg vom Abstieg bedroht : MSV feuert Trainer Hagen Schmidt - Nachfolger steht fest

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat sich zwei Spieltage vor Saisonende hat sich der Klub von Trainer Hagen Schmidt getrennt. Das gab der Verein Mittwochnachmittag bekannt. Ein Nachfolger steht auch schon fest.

Nun also doch: Der MSV Duisburg hat sich sich zwei Spieltage vor Saisonende von Trainer Hagen Schmidt getrennt. Das teilte der Verein am späten Mittwochnachmittag mit und reagierte damit auf die jüngsten Negativ-Ergebnisse.

„Angesichts der zuletzt ausgebliebenen Ergebnisse und der negativen Tendenz in den Auftritten mussten und wollten wir in der aktuellen Situation, aber auch mit Blick auf die neue Spielzeit handeln“, wird Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Hagen Schmidt hat im vergangenen Herbst in einer eh schon sehr schwierigen Situation mit viel Akribie und Power Verantwortung für den MSV übernommen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken und wünschen Hagen für seine persönliche Zukunft viel Erfolg. Dass wir gemeinsam mit ihm nicht den Erfolg und die Konstanz gefunden haben, die wir uns alle erhofft haben, ist bitter für uns alle.“