„Wir spielen seit zwei Jahren nur Grütze“ : MSV-Präsident Wald fassungslos nach Pokal-Blamage – Aus für Schmidt?

Duisburg Die Blamage im Niederrheinpokal ist richtig teuer für den MSV Duisburg. Präsident Ingo Wald rechnete vor, wie viel das Verpassen der ersten DFB-Pokalrunde kostet – und spricht von Konsequenzen. Auch für den Trainer?

Vor allem der Umstand, dass mit der nicht einkalkulierten Niederlage auch eine Menge Geld in den Kassen der Duisburger fehlen wird, machte ihn sauer. „Ich bin fassungslos. Wir haben gerade 300.000 Euro verspielt und das in Zeiten, in denen wir jeden Euro umdrehen müssen“, so Wald. Der MSV Duisburg hatte bereits in der Vorsaison die Teilnahme am DFB-Pokal verspielt, wodurch wichtige Einnahmen in dieser Saison fehlten.