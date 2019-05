Nach zwei schlimmen Abwehrfehlern : Pflückes Tor reicht dem KFC nicht

Krefeld Die Uerdinger verlieren beim Debüt des neuen Trainers Heiko Vogel gegen den Abstiegskandidaten Energie Cottbus 1:2. Der Fußballlehrer ist aber gar nicht einmal so unzufrieden. Zwei schlimme Fehler verderben jedoch seinen Einstand.

Heiko Vogel geht erhobenen Hauptes in Richtung Kabine. Dabei hat seine Mannschaft verloren – 1:2 gegen den Abstiegskandidaten Energie Cottbus. Damit ist sein Debüt missglückt. Das beeindruckt ihn aber nicht sonderlich. Für ihn war es das erste Testspiel mit Blick auf die kommende Saison. Doch für die treuen KFC-Anhänger war es das neunte Heimspiel im Jahr 2019 ohne Sieg. Das ist bitter, das ist frustrierend, und nicht wenige von ihnen sind froh, dass nur noch ein Heimspiel in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena ausgetragen wird: am 18. Mai gegen den Aufstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden.

Tatsächlich waren deutlich mehr Positionswechsel und Spielverlagerungen zu sehen als in den vergangenen Wochen. Dabei war besonders erfreulich, dass die schönste Kombination von Erfolg gekrönt war. Osayamen Osawe zog auf der rechten Seite davon, legte auf Roberto Rodriguez ab, der für Patrick Pflücke auflegte. Der Blondschopf hatte zwar Platz und Zeit, aber wie er den Ball aus 20 Metern gewollt in den Winkel zirkelte, das war schon sehenswert.

Als wenig sich später Assani Lukimya von Rangelov verladen ließ und der KFC in Rückstand geriet, bedeutete das einen Bruch im Spiel der Uerdinger. „Danach wurde es fahrig, aber das ist normal“, meinte Vogel. „Da haben wir nicht mehr den Druck erzeugt, den es gebraucht hätte, um die Partie noch einmal zu drehen. Aber die Mannschaft strotzt im Moment auch nicht gerade vor Selbstvertrauen.“ Und um das zu stärken, lenkt er den Blick auf das Positive: „Ich hätte nicht erwartet, dass die Mannschaft das so positiv annimmt und 60 Minuten lang auch so gut umsetzt, was wir besprochen hatten.“