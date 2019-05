Nach Tweet gegen Ex-Trainer : KFC-Präsident Ponomarev löscht seinen Twitter-Account wieder

Krefeld Mikhail Ponomarev hat seinen Twitter-Account nach wenigen Tagen schon wieder gelöscht. Der Präsident des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen hatte dort Anfang der Woche mächtig gegen einen Ex-Trainer nachgetreten.

Investor und Klubpräsident Mikhail Ponomarev vom Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen hat seinen Twitteraccount nach nur wenigen Tagen wieder gelöscht. Das bestätigte der Drittliga-Aufsteiger am Samstag. Diese Entscheidung hätten der Verein und Ponomarev gemeinschaftlich getroffen, hieß es.

Der russische Geschäftsmann hatte den Account zu Beginn der Woche eröffnet und mit einem Tweet über den nach nur sieben erfolglosen Spielen entlassenen Trainer Norbert Meier für Aufsehen gesorgt. „Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland“, lauteten die drei Zeilen.

Meier folgte in einer phasenweise chaotisch verlaufenen zweiten Saisonhälfte der Krefelder auf Stefan Krämer. Nach nur drei Punkten in sieben Spielen ohne Sieg wurde der ehemalige Profi wieder entlassen. Nach Interimscoach Frank Heinemann hat nun Heiko Vogel als vierter Coach in Uerdingen übernommen.