KFC-Präsident Mikhail Ponomarev : Kein Engel, aber auch kein Unmensch

Meinung Krefeld Der KFC Uerdingen bekommt in den vergangenen Wochen weit mehr Aufmerksamkeit als manch anderer Drittligist. Vor allem Präsident Mikhail Ponomarev steht immer wieder im Rampenlicht.

Si tacuisses, heißt es im Lateinischen: Wenn Du geschwiegen hättest. Das trifft auf Mikhail Ponomarev zu, dessen Äußerung via Twitter über Ex-Trainer Norbert Meier zwar faktisch richtig ist, aber natürlich die Stilfrage provoziert. Aber das trifft auch auf einige andere zu. Auf Cottbus’ Trainer Claus-Dieter Wollitz, der dem Kollegen Heiko Vogel bei dessen Debüt die Möglichkeit der Präsentation auf dem Podium nimmt. Auf jene, die ein einseitiges, plumpes, zerstörerisches Bild von Ponomarev zeichnen. Um einen falschen Eindruck zu vermeiden: Der KFC-Präsident ist kein Engel, die Art seines Vorgehens in wirtschaftlichen Streitfragen ist nicht gerade zimperlich, aber er ist gewiss nicht der Unmensch, als der er von einigen dargestellt wird.

In den vergangenen Tagen war es eine Fülle von Wahrheiten, Halbwahrheiten und Unwahrheiten, die verbreitet worden sind. Das betraf die Trainerwechsel, die juristischen Streitigkeiten, die Sperrung des Duisburger Stadions. Ponomarev hat bereits eine Konsequenz gezogen und seinen Twitter Account geschlossen. Si tacuisses – er schweigt und versucht so, die hitzigen Diskussionen nicht weiter zu befeuern. Doch dieses Schweigen kann nur der erste Schritt sein. In einem zweiten muss er – nicht jetzt, aber demnächst – in die Offensive gehen. Transparenz und Kommunikation sind dabei die Zauberworte, auf die es ankommt. Es bedarf der Kunst, im rechten Moment zu schweigen und zu einem anderen Zeitpunkt, die richtigen Worte zu wählen. Ponomarev ist klug genug, um das zu beherzigen.