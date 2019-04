KFC-Präsident Ponomarew verteidigt Trainerwechsel : „Wenn nötig, hole ich 18 Trainer“

Krefeld Heiko Vogel ist bereits der vierte Trainer des KFC Uerdingen in dieser Saison. Für Präsident Michail Onomarew ist das nichts ungewöhnliches.

„Zwei, vier, sechs - das ist eine seltsame Rechnung. Wenn es nötig ist und uns an unser Ziel bringt, hole ich 18 Trainer“, sagte der Präsident des KFC am Dienstag.

Vogel, der einst verschiedene Nachwuchsmannschaften des FC Bayern München und in der Champions League den FC Basel trainierte, ist in Uerdingen nach Stefan Krämer, Norbert Meier und Frank Heinemann schon der vierte Chefcoach in dieser Saison.