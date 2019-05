Sonntag gegen Energie Cottbus : Osawe geht wieder auf Torejagd

Der Uerdinger Torjäger Osayamen Osawe war in Aalen von Marian Sarr (links) und Johannes Bühler nicht zu stoppen. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der Torjäger des KFC Uerdingen wird nach seinem glanzvollen Auftritt in Aalen gegen Energie Cottbus erneut eine Chance erhalten. Das gilt auch für seine Mitspieler, die den neuen Trainer Heiko Vogel überzeugen müssen.

Heiko Vogel steht vor der Ahnengalerie im Presseraum der Grotenburg. Da hängen die Fotos ehemaliger Spieler, die meisten mit klangvollen Namen: von Friedhelm Funkel, über Oliver Bierhoff, Erik Meijer bis Stephane Chapuisat. Doch Vogel bleibt bei zwei anderen hängen. „Brian Laudrup war mal hier? Das war mein Lieblingsspieler“, sagt er erstaunt. Und auch, dass Bernd Dreher mal in Uerdingen gespielt hat, war dem neuen Trainer nicht mehr bewusst. Laudrup wechselte von Uerdingen zum FC Bayern München, bei dem später auch Dreher zwischen den Pfosten stand und für den Vogel mehr als ein Jahrzehnt lang als Trainer arbeitete.

Einem anderen aus der Ahnengalerie wird Vogel am Sonntag begegnen: Claus-Dieter Wollitz. Er spielte von 1996 bis 1998 in Uerdingen und war später zwei Jahre lang Trainer des KFC. Nun sitzt er bei Energie Cottbus auf der Trainerbank. Die Lausitzer schweben als Tabellen-18. in akuter Abstiegsgefahr.