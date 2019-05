KFC Uerdingen : Darum passt Trainer Vogel zu Präsident Ponomarev

Krefeld Heiko Vogel mag den Ballbesitz und „liebe es, zu agieren“. Das ist aber nur ein Grund, warum der neue Trainer zum KFC Uerdingen und seinem Präsidenten Mikhail Ponomarev passt. Der Tipp kam aus Russland.

Ponomarev über die Verpflichtung „Ich bin sehr glücklich, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Es ist ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung, an der auch die früheren Trainer – von Andre Pawlak an, über Stefan Krämer bis heute – teilhaben, jeder auf seine Weise.“