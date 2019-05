„Schlechtester Trainer in der Vereinsgeschichte“ : KFC-Boss tritt gegen Ex-Trainer Meier nach

Krefeld Das Engagement von Norbert Meier beim KFC Uerdingen dauerte nur sieben Spiele. Investor Mikhail Ponomarev rechnet schonungslos mit dem Ex-Trainer des Drittligisten ab.

Nun hat er mit Ex-Coach Norbert Meier abgerechnet, den er Mitte März nach sieben sieglosen Partien wieder vor die Tür gesetzt hatte. Meier hatte am 3. Februar das Traineramt bei dem Drittligisten übernommen. In sieben Spielen unter seiner Regie holte der Aufsteiger nur drei Unentschieden und kassierte vier Pleiten. „KFC-Momentum Norbert Meier: Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland“, schrieb Ponomarev.