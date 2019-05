System ist nicht wichtig : Vogel erinnert an Zidane

Trainer Heiko Vogel beobachtet das Treiben auf dem Trainingsplatz mit kritischem Blick. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der neue KFC-Trainer hält nichts von verschiedenen System und vielen Statistiken.

Heiko Vogel steht am Spielfeldrand und schaut sich das Treiben auf dem Platz an. „Stopp“, ruft er und unterbricht das Geschehen. „Was macht ihr da? Ihr macht es dem Gegner einfach, spielt immer auf einer Seite. Es fehlt die Spielverlagerung. Und ihr habt zu viele Ballkontakte. Weiter geht’s!“ Das klingt streng und unzufrieden, aber letzteres ist Vogel nicht: „Ich kann nur Positives berichten.“ Die Mannschaft ist sehr lebendig, es wird viel miteinander gesprochen, was für mich ein gutes Zeichen ist.“ Auch in puncto Fitness hat er keine Defizite ausgemacht. Woran hapert es denn beim KFC Uerdingen? „Im Fußball sind es oft Nuancen“, sagt der 43 Jahre alte Fußballlehrer. „Nur so ist es zu erklären, dass zum Beispiel das Champions League-Spiel zwischen Barcelona und Liverpool, in dem 22 Weltklassespieler auf dem Platz standen, deutlich 3:0 ausgegangen ist.“

Vogel geht es um eben diese Kleinigkeiten. Er will die Mannschaft in kein System pressen. „In Deutschland wird viel zu viel über das System gesprochen“, sagt er. „Ich denke, dass wir vielmehr situationsbedingt handeln müssen. Zidane hat mit Real Madrid drei Mal die Champions League gewonnen und in den drei Jahren nur ein System spielen lassen: 4-3-3.“

info KFC holt Kinsombi von Mainz 05 Linksaußen Christian Kinsombi wechselt vom 1. FSV Mainz 05 II zum KFC Uerdingen. Beim Drittligisten unterschreibt der 19-Jährige einen Drei-Jahres-Vertrag. Das Talent wurde in der Nachwuchsabteilung des Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ausgebildet und kam in dieser Saison in der Regionalliga auf 27 Einsätze für die zweite Mannschaft.

Für Vogel ist nicht das System entscheidend, das eine Mannschaft spielt, sondern ihre Flexibilität. „Es geht darum, den Gegner zu bewegen, damit er Fehler macht“, erklärt Vogel. „Wenn wir Räume schaffen, benötigt der Gegner Zeit. Das kann dann der Unterschiedsmoment sein, in dem wir Chancen kreieren – völlig unabhängig vom System.“ Aber auch wenn das System für den Trainer nicht entscheidend ist, so verrät Vogel, dass er am Sonntag gegen Energie Cottbus zwei Stürmer aufbieten wird.