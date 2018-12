Rückblick KFC Uerdingen: Flops

Krefeld (ths) Wo Licht ist, gibt es auch Schatten. So haben wir fünf Punkte gefunden, die nicht zufriedenstellend waren.

Michael Wiesinger

Es kommt sicherlich nicht oft vor, dass der Trainer eines Tabellenzweiten gefeuert wird. Doch die Trennung des KFC von Michael Wiesinger war nur für Außenstehende überraschend. Nach drei Unentschieden in Folge (3:3 in Wattenscheid, 1:1 gegen Verl, 2:2 in Essen) sowie dem Pokal-Aus gegen Oberhausen (0:2) reagierte KFC-Präsident Mikhail Ponomarev.

Verletzungspech

Wenn bei anderen vier Stammspieler mit schweren Verletzungen ausfallen, können sie das nicht kompensieren. Beim KFC erlitt ein Quartett derart schwere Verletzugen, dass es monatelang ausfällt: Kapitän Mario Erb laboriert an einem Bruch des Schienbeinkopfes, Torjäger Ali Ibrahimaj an einem Sehnenabriss im Oberschenkel, Dennis Daube an einem Innenbandriss und Alexander Bittroff an einem Syndesmosebandriss im Sprunggelenk.