Kommentar : Alle hecheln dem Erfolg hinterher

Krefeld Was war das für ein verrücktes, intensives Jahr! Der KFC Uerdingen meldete sich auf der großen nationalen Fußball-Bühne zurück – aber nicht einfach so, mit Meisterschaft und Aufstieg, sondern mit einem Knall, ach was, mit fünf Knallern: Trainerwechsel, zwölf Siege in Folge, Abbruchspiel in Mannheim, Zahlungsturbulenzen beim DFB, Neuverpflichtungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thomas Schulze Von Thomas Schulze Autorendetails aufklappen Thomas Schulze (ths) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post zum Autorenprofil

Jeder dieser fünf Punkte sorgte für große Aufregung und tagelangen Gesprächsstoff.

Weihnachten, Winterpause, Zeit zum Durchatmen – höchste Zeit, denn wer weiß, was in den nächsten Wochen und Monaten geschieht? Der KFC hat sich im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Liga eine sehr gute Position erarbeitet. Das ist bemerkenswert und alles andere als selbstverständlich. Zwar wurden zwölf gestandene Profis, doch sie mussten ihren Platz finden und zu einer Mannschaft zusammenwachsen. Trainer Stefan Krämer scheint da ein wahres Kunststück zu vollbringen.