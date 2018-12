Weihnachtsbotschaft des Weltmeisters: Großkreutz meldet sich ab und dankt Ponomarev

Krefeld (ths) Kevin Großkreutz ist nicht der, für den ihn viele halten. Das Bild, das in der Öffentlichkeit entstanden ist und zu dem er durch einige Eskapaden beigetragen hat, ist ein Zerrbild, weil es nur einen Bruchteil von ihm widerspiegelt.

Seine Andere Seite kam auch vor dem Spiel in Unterhaching zum Vorschein. Großkreutz meldete sich eben nicht nur wegen Oberschenkelbeschwerden für die letzte Begegnung des Jahres ab, sondern verfasste einen Dank an die Mannschaft. „Ihr seid ein toller Haufen“, postete er bei Instagram. „Bin stolz darauf, ein Teil von Euch zu sein.“ Doch er dachte nicht nur an seine Mitspieler: „Ein Dank geht auch an das Trainerteam und den Präsidenten, Herrn Ponomarev. Ihr habt mir alle den Spaß am Fußball zurückgegeben. Danke an die Physios, die mich jeden Tag behandeln und es mit mir aushalten.“