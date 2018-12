0:4-Pleite in Unterhaching : KFC schon in der Weihnachtspause

Vier Gegentore zum vierten Advent: KFC-Torhüter René Vollath streckt sich vergeblich. Foto: Stefan Brauer

Unterhaching Die Uerdinger beenden ein überragendes Jahr mit einer bitteren Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer verliert bei der starken SpVgg Unterhaching mit 0:4.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thomas Schulze Von Thomas Schulze Autorendetails aufklappen Thomas Schulze (ths) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post zum Autorenprofil

Die entscheidende Spielszene ereignete sich in der 25. Minute vor dem Tor der Spielvereinigung Unterhaching. Zunächst fand ein Schuss von Maximilian Beister nicht den Weg ins gegnerische Tor, dann versprang wenig später Stefan Aigner der Ball, der ansonsten in gewohnter Manier den Ausgleich zum 1:1 erzielt hätte. Da wurde deutlich, dass den Uerdingern an dieser Tag genau das fehlt, was sie ansonsten auszeichnet: die Effektivität.

Das war auf der anderen Seite ganz anders. Die Unterhachinger, die den besten Angriff der Liga haben, nutzten alle drei Chancen zur Halbzeitführung, womit die Begegnung entschieden war. Nach dem vierten Gegentor erlahmte auch die Gegenwehr, und so konnten die Krefelder am Ende froh sein, dass sie nur vorgeführt und nicht mit einem noch höheren Ergebnis nach Hause geschickt wurden.

Neben der Effektivität fehlte noch einiges andere: Schnelligkeit, Beweglichkeit, Galligkeit, Zweikampfstärke. Dabei hatte Trainer Stefan Krämer doch eindringlich vor der „spielstärksten Mannschaft der Liga“ gewarnt. Die Resultate gegen die Bayern untermauern die Aussage: 1:3 ging das Hinspiel verloren, 0:4 das Rückspiel, und trotzdem stehen die Uerdinger zwei Punkte besser da als der Gegner. Kurios auch: Für Uerdingen war es bereits die siebte Saisonniederlage (so viele wie der 13. Lotte), wohingegen Uterhaching nur ein einziges Mal verloren hat (wie sonst nur der Spitzenreiter Osnabrück).

Die Gründe für die Niederlage in Unterhaching waren natürlich dem Personal geschuldet. Von Torhüter René Vollath über den nach seiner Grippe noch nicht wieder frisch wirkenden Maximilian Beister bis hin zu Stefan Aigner – nicht einer brachte Normalform. Und dann fehlte auch noch Kevin Großkreutz, der am Samstag wegen Oberschenkelbeschwerden nicht mit nach München geflogen war. In Unterhaching zeigte sich, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Die ersten drei Gegentore fielen alle über seine Seite. „Die erste Halbzeit lief nicht, wie wir das wollten“, sagte Khalil Mohammad. „Die Gegentore zwei und drei waren unnötig, und dann geht noch ein Standard rein, das war das Spiel vorbei.“

Dennoch konnte Krämer der Begegnung etwas Positives abgewinnen. „Es war kein klassisches 0:4“, sagte er. Bis zum 0:2 war das ein vernünftiges Auswärtsspiel. Wenn man dann 0:3 zurück liegt, geht das natürich in die Beine. Und ein 0:3 kann man drehen, aber es ist doch eher die Ausnahme.“

Dennoch ärgerte den Coach diese Niederlage natürlich. „Den letzten Eindruck nimmt man mit in die Pause“, sagte er. „Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt morgen oder übermorgen treffen und das aufarbeiten können. Wir sehen uns erst am 4. Januar wieder.“