Fußball-Oberliga Der KFC muss ein dickes Brett bohren

Der KFC will gegen diesen Gegner natürlich den zweiten Heimsieg in diesem Jahr einfahren. Das dürfte aber alles andere als einfach werden. „Baumberg ist für mich so etwas wie eine Wundertüte. Sie verfügen über eine robuste Truppe, die viel mit langen Bällen über die Außen kommt“, sagt Trainer Björn Joppe, der wegen seines Platzverweises beim Spiel in Velbert das Geschehen auf dem Rasen nur von der Tribüne aus verfolgen kann. An der Seitenlinie wird er wie schon beim Heimspiel gegen den FSV Duisburg vom Sportlichen Leiter Patrick Schneider vertreten. „Wir müssen von Beginn an dagegenhalten und unser Spiel durchdrücken“, legt Joppe die Marschroute für den Auftritt gegen Baumberg fest. Schneider erinnert sich noch an die Begegnung in der Vorrunde in Baumberg, als der KFC erst durch späte Tore den Platz mit 3:1 als Sieger verließ: „Da hatten wir ein dickes Brett zu bohren, das wird auch jetzt wieder so sein.“