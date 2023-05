Fußball-Oberliga Kay Evers rettet dem KFC noch einen Punkt

Ein ganz anderes Bild dann in Halbzeit zwei. Direkt nach Wiederanpfiff nahm sich die KFC-Elf eine kollektive Auszeit und ermöglichte Luca Kazelis binnen fünf Minuten (48., 53.) zwei Treffer zum 2:2 Ausgleich. Und es kam für den KFC noch schlimmer. Nach einer Stunde musste Kapitän Leonel Kadiata mit rausgesprungener Kniescheibe verletzt ausscheiden und wenig später verwandelte Krays Kapitän Ahmet Öncel einen Foulelfmeter zur 3:2 Führung der Hausherren (69.). Anschließend jubelte der Torschütze so provokant vor der Uerdinger Kurve, dass Schiedsrichter Sven Schreiber ihn mit Gelb-Rot vom Platz schickte. Diesen nummerischen Vorteil vermochten die Uerdinger nur noch zum schmeichelhaften Ausgleich in der Nachspielzeit nutzen, als Kay Evers einen an Pascal Weber verschuldeten Foulelfmeter verwandelte.