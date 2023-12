Fußball-Landesliga  Jetzt fehlt auch noch der Allrounder

Der FC Kray hinkt bislang noch etwas hinter den Erwartungen zurück. Der Oberliga-Absteiger aus Essen belegt aktuell Platz fünf. Wenn der Kontakt zur Spitzengruppe nicht abreißen soll, ist ein Sieg an der Düffelsmühle Pflicht. In Pascal Itter hat der Gegner einen Ex-Profi in seinen Reihen, der unter anderen für den FC Schalke 04, SC Paderborn, Chemnitzer FC und Fortuna Köln am Ball war. Der 28-jährige Kapitän der Gäste trug in jungen Jahren zwölf Mal das Trikot der deutschen U 19-Junioren-Auswahl. Der erfahrene Verteidiger ist ganz nebenbei auch noch torgefährlich und hat in dieser Saison schon sieben Treffer erzielt.