Dritter Sieg in Folge für den KFC Torjäger Pascal Weber und Kai Evers treffen für Uerdingen

Für Kenia kam nach der Pause Pascal Weber. Der Torjäger hatte nach seiner Muskelverletzung in Kleve einen Kurzeinsatz gehabt, nun also eine Halbzeit. Nach nur sieben Minuten war Weber zur Stelle und brachte den KFC nach Vorarbeit von Odenthal in Führung. Die Blau-Roten ließen in ihren Bemühungen nicht nach und drängten auf den entscheidenden zweiten Treffer. Dazu bedurfte es jedoch eines Handelfmeters, den Kai Evers sicher verwandelte. Der Erfolg war in der zweiten Halbzeit nicht in Gefahr, weil die Gastgeber gut standen und kaum etwas zuließen. Lediglich eine unglückliche Aktion von Vedran Beric 90 Sekunden vor Schluss forderte Udegbe noch einmal.