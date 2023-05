KFC Uerdingen weiter verbessert Maik Odenthal marschiert, Pascal Weber trifft

Pascal Weber hatte wieder auf der Bank Platz nehmen müssen. Nach seiner muskulären Verletzung soll er langsam an die Belastung herangeführt werden. In Kleve (1:0) durfte er in der Schlussphase mitspielen, gegen den 1. FC Monheim bereits nach der Halbzeitpause. Und der Stürmer zeigte sogleich, wie wertvoll ein echter Torjäger sein kann, der im Strafraum für Gefahr sorgt, der im richtigen Moment zur Stelle ist. Der KFC hatte sich vor der Pause gegen den 1. FC Monheim nämlich schwer getan, keine Chancen erspielen können und nur durch zwei Distanzschüsse auf sich aufmerksam gemacht. Doch das war mit Weber anders. Maik Odenthal brachte den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo Weber goldrichtig stand und zur Führung einschoss. Welch eine Freude bei dem Blondschopf, den die Uerdinger im Winter genau dafür geholt haben und der ihnen nach völlig verkorkstem Rückrundenstart in der kommenden Saison sicherlich viel Freude bereiten wird.