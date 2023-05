Donnerstag um 15 Uhr Der KFC gastiert bei Schlusslicht FC Kray

info

Noch vier Spiele hat der KFC in der aktuellen Spielzeit zu bestreiten – je zwei auswärts und zu Hause. Am 18. Mai in Kray und am Pfingstmontag (29. Mai) in Ratingen. In die Grotenburg kommen noch die Sportfreunde Hamborn (21. Mai) und der MSV Düsseldorf (4. Juni). Angepfiffen werden sämtliche vier Partien um 15 Uhr.