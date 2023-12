Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter nutzt Chancen nicht

Mit Personalproblemen hatte Zalewski gegen den FC Kray zu kämpfen. So musste er in der 85. Minute den etatmäßigen Torhüter Benedikt Schmitz, der mit nur zwei weiteren Spielern auf der Ersatzbank saß, für den angeschlagenen Marvin Trentzsch aufs Feld schicken. Die SV Hö.-Nie. stand in der Defensive recht gut. Doch in der 37. Minute nutzte der ehemalige Profi Pascal Itter einen Stellungsfehler konsequent zur 1:0-Führung für den Favoriten. „Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir alles richtig gemacht“, sagte Zalewski, den der Patzer ärgerte. Kurz nach dem 0:1 hätte die SV Hö.-Nie. den Ausgleich erzielen können, doch ein Schuss von Dario Gerling verfehlte das Ziel. Justus Jägers (51.), der nach einem Solo traf, sorgte schon kurz nach der Pause für den Endstand.