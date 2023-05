KFC Uerdingen rüstet weiter auf Dimitrios Touratzidis und Marvin Gomoluch sind Neuzugänge vier und fünf

Der 23-jährige Torhüter Marvin Gomoluch ist derzeit beim Oberliga-Spitzenreiter die Nummer zwei hinter Marcel Lenz und absolvierte in seinen vier Jahren für die Schlossstädter 18 Oberliga-Einsätze (fünf davon in dieser Saison). Ausgebildet wurde er unter anderem in den Jugendabteilungen von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg. Bei den „Zebras“ überzeugte er als Stammtorwart in der U19-Junioren-Bundesliga in der Saison 2018/19. Auch beim KFC wird er die Nummer zwei hinter Robin Udegbe sein.