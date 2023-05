Bodenständig und stabil Anton Riegert erhält vom KFC Uerdingen ein Vertragsangebot

info

Fünf Oberligaspiele hat der KFC in dieser Saison noch zu absolvieren: am Samstag (18 Uhr) gegen den 1. FC Monheim, an Christi Himmelfahrt beim FC Kray, am 21. Mai gegen Hamborn 07, an Pfingstmontag bei Ratingen 04/19 und am 4. Juni gegen MSV Düsseldorf (alle 15 Uhr).