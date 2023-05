Rote Karte für Sander Rau KFC Uerdingen spielt eine Stunde in Unterzahl und siegt trotzdem

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß. Nach einem Foul von Fabio Forster an Maik Odenthal zeigte der Schiedsrichter auf den ominösen Punkt. Der Gefoulte legte sich den Ball zurecht und verwandelte sicher. Für Meißner war der Start weniger gut. Nach nur zwölf Minuten brach die alte Verletzung wieder auf und er musste das Feld verlassen; für ihn kam Maximilian Funk. Die Gastgeber, die zuletzt drei Siege in Folge gefeiert hatten, benötigten ein paar Minuten, arbeitete sich dann aber immer besser in die Partie und hatten dann auch ihre erste und einzige gute Chance vor der Pause. Einen Kopfball von Hasan Akcakaya parierte Torhüter Robin Udegbe aber. In der 33. Minute zückte Schiedsrichter Ramon Falke (Kerken) nach einem Laufduell die rote Karte. Sander Rau hatte Kleves Torjäger Danny Rankl im Laufduell 25 Meter vor dem Tor zu Fall gebracht. Der Freistoß brachte ebenso wenig ein wie die beidseitigen Bemühungen vor der Pause.