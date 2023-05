1. FC Monheim kommt Warum Philipp Meißner keine Chance mehr hat

Philipp Meißner war überrascht, wenn nicht gar geschockt, als er von Marcus John, dem künftigen Trainer des KFC Uerdingen, erfuhr, dass für ihn kein Platz in der Mannschaft mehr ist. Trotz eigentlich noch bis zum Sommer 2024 laufenden Vertrags plant John nicht mehr mit ihm, ebenso wenig mit Maik Odenthal, Kevin Weggen, Charles Atsina und anderen. Dem KFC Uerdingen war es peinlich, dass diese radikale Vorgehen des neuen Sportchefs in die Öffentlichkeit geriet. Anstatt John den Rücken zu stärken und sich über das Rückgrat des Trainers zu freuen, der mit eisernem Besen durchfegt, formulierte Christoph Lenz, Vorstandsmtglied und Geschäftsführer, butterweich: „Wir sind in Gesprächen. Jeder Spieler kann sich durch Leistung weiter anbieten. Und wenn uns Spieler verlassen sollten, so sind wir ihnen natürlich bei der Suche eines neuen Vereins behilflich.“