Dritter Neuzugang Trainer Marcus John bringt Florian Abel mit zum KFC

Es ist aber nicht die einzige Personalie, mit der der KFC aufwartet. Offiziell bestätigt wird jetzt auch die Verpflichtung von Fabio Di Gaetano vom Ligakonkurrenten TVD Velbert. Unsere Redaktion hatte darüber bereits am 6. Mai berichtet. Der 26-jährige Offensivspieler hatte zuvor beim VfB Hilden gespielt. „Fabio Di Gaetano kennt die Oberliga in- und auswendig. Mir als Trainer ist er in den gegnerischen Mannschaften aufgefallen. Er kann vorne in der Offensivreihe auf allen Positionen eingesetzt werden“, sagt der zukünftige Sportliche Leiter Marcus John.