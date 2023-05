Trainerwechsel macht Beine Maik Odenthal spielt plötzlich wie verwandelt

info

Der Wechsel ist noch nicht offiziell, perfekt ist er aber schon. Torjäger Dimitrios Touratzidis wechselt vom FC Wegberg-Beeck zum KFC Uerdingen. Revier Sport hatte darüber zuerst berichtet. Der Verein vom Mittelrhein kämpft noch um den Wiederaufstieg in die Regionalliga, hat den Verlust des Stürmers aber schon bekannt gegeben. Der Grieche, der zuvor in Straelen, Monheim und Nettetal gespielt hat, erzielte in seinen bislang 100 Oberligaspielen 52 Tore. In Uerdingen wird er in der kommenden Saison gemeinsam mit Pascal Weber das Sturm-Duo bilden.