Zweiter Neuzugang : KFC Uerdingen holt Fridolin Wagner von Preußen Münster

Krefeld Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat Fridolin Wagner vom Absteiger Preußen Münster verpflichtet. Der 22-Jährige unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. Es ist der zweite Neuzugang.

Der KFC Uerdingen geht neue Wege. Anstatt namhafter Altstars setzt der Fußball-Drittligist, der in der vergangenen Saison einen enttäuschenden 13. Platz belegte, auf junge, hungrige Spieler. Jetzt wurde Fridolin Wagner verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt von Preußen Münster und unterschrieb einen Zweijahresvertrag in Krefeld.

„Fridolin Wagner ist ein U23-Spieler, hat aber trotz seines jungen Alter bereits viel Erfahrung in der Dritten Liga und war in Münster Stammspieler“, sagt KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart über den gebürtigen Leipziger. „Er bringt uns auch in Sachen Mentalität einen Schritt nach vorne, da er immer kämpft und bissig ist. Es wird sehr interessant, seine Entwicklung beim KFC zu fördern und zu verfolgen.“