Zweiter Zugang : KFC holt Peter van Ooijen von VVV Venlo

Peter van Ooijen im gelben Trikot des VVV Venlo. Foto: Daniel Jungblut

Krefeld Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie das Spielerkarussell noch nicht so recht in Schwung ist, so hat der KFC Uerdingen nach Omar Haktab Traoré den zweiten Spieler an der Angel: Peter van Ooijen von VVV Venlo.

13 Verträge beim KFC Uerdingen laufen aus, die eigentlich noch bis 2021 gültigen Kontrakte mit Roberto Rodriguez und Hakim Guenouche wurden vorzeitig aufgelöst. Die Blau-Roten, die mit Rang 13 einen enttäuschenden Platz in der 3. Liga belegt haben, schaffen Platz in ihrem Kader für eine Blutauffrischung. Doch jetzt haben sie einen zweiten Spieler verpflichtet: Peter van Ooijen von VVV Venlo kommt. Liga 3 berichtete zuerst darüber. Der KFC will die Verpflichtung auf Nachfrage noch nicht kommentieren.

Peter van Ooijen ist ablösefrei. Der 28 Jahre alte Niederländer wurde beim PSV Eindhoven ausgebildet und absolvierte 124 Spiele in der ersten Liga. Seine Stammposition ist das zentrale Mittelfeld, wo es den Uerdingern in der zurückliegenden Saison an Kreativität und Spielwitz mangelte.

Vor van Ooijen hatten die Uerdinger den rechten Verteidiger Omar Haktab Traoré vom SV Rödinghausen verpflichtet. Der 22-Jährige ist ein Wunschspieler von Trainer Stefan Krämer, der in der kommenden Saison eine jüngere, hungrigere Mannschaft aufbieten möchte.