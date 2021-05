Fridolin Wagner ist happy : „So haben wir beim KFC widrigste Umstände gebrochen“

Krefeld Der Punktgewinn der Uerdinger in Mannheim war hochverdient. Er bescherte den Klassenerhalt und war die Krönung einer extrem schwierigen Saison, die von Zahlungsnöten und der Insolvenz überschattet war.

Der KFC Uerdingen ging die Aufgabe in Mannheim entsprechend seiner Ausgangslage in doppelter Hinsicht zielstrebig an. Zum einen war er darauf bedacht, ein Gegentor zu verhindern, zum anderen wollte er zur Nervenberuhigung in Führung gehen. Das Konzept ging weitestgehend auf, aber nicht frühzeitig entscheidend. Zwar hatten die Uerdinger gegen die nur optisch überlegenen Gastgeber nicht nur die besseren, sondern auch die Mehrzahl an Chancen, doch Mike Feiegnspan traf das Außennetz, der Schuss von Muhammed Kiprit wurde noch abgelenkt und der von Kolja Pusch ging an den Innenpfosten. Als Edvinas Girdvainis einen Kopfball nur Zentimeter neben das Tor setzte, wäre die Führung allemal verdient gewesen. Die gelang dann endlich Mike Feigenspan. Dabei war der Führungstreffer der Erfolg des taktischen Konzepts. Der KFC hatte den Gegner enorm früh attackiert, meist in dessen Hälft, manchmal schon an der Grundlinie. So auch der überragende Fridolin Wagner, der Marcel Costly den Ball abjagte und zum in der Mitte lauernden Feigenspan spielte.