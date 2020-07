KFC Uerdingen : Stefan Reisinger bleibt Co-Trainer

Krefeld Der 38 Jahre alte Niederbayer ist bei den Uerdingern einer der dienstältesten Angestellten. Die Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Krämer funktioniert gut. Eine Vertragsverlängerung ist vereinbart.

Trainer Reisinger hat die A-Lizenz, trainierte die U19 in Unterhaching und war Co-Trainer in Elversberg, ehe er 2017 zum KFC kam.

Spieler Er spielte für Landshut, Fürth, Burghausen, 1860 München, Freiburg, Düsseldorf und Saarbrücken und erzielte in 96 Bundesligaspielen 17 Tore und weitere 54 Treffer in 209 Zweitligaspielen.

Nach drei Jahren ist der KFC Resinger ans Herz gewachsen. Er kennt die Stärken und Schwächen des Vereins, weiß um die Strukturen und akzeptiert, dass der Investor den Rahmen setzt. Das heißt aber nicht, dass er nur ausführendes Organ ist, sondern Reisinger bringt sich ein und wird gehört. So hat er in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder deutlich gemacht, dass die Spieler nicht nur über fußballerische Qualität, sondern auch vor allem über Drittliga-Mentalität verfügen müssen.

Das ist ihm besonders wichtig, weil er aus seiner Erfahrung als Spieler nur allzu gut weiß, was mit Einsatzfreude, Bissigkeit und Siegeswille zu erreichen ist. Sie waren seine Trümpfe, mit denen er es zum Bundesliga-Torjäger gebracht hat. Trainer Stefan Krämer weiß an seiner Seite Stefan Reisinger zu schätzen. „Ich habe seit meinem ersten Tag beim KFC an mit ihm zusammengearbeitet, wir sind gemeinsam aufgestiegen“, sagt der Cheftrainer. „Stefan ist extrem fleißig und hat in seiner Zeit als Interimscoach und Teamchef bewiesen, dass er die Mannschaft führen kann. Das hat er gut gemacht, wo er verantwortlich war. Er ist für sein Alter schon sehr weit. Ich bin froh, dass er seine Rolle akzeptiert.“