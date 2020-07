Dritte Vertragsauflösung : Robin Udegbe verlässt den KFC Uerdingen

Krefeld Auf dem Weg, den Kader zu verkleinern, kommt der KFC Uerdingen Schritt für Schritt voran. Jetzt wurde der Vertrag mit Torhüter Robin Udegbe aufgelöst. Es ist die dritte vorzeitige Trennung und soll nicht die letzte bleiben.

Fünf Torhüter hatte der KFC Uerdingen in der vergangenen Saison unter Vertrag: Philip Bachmeier, Lukas Königshofer, Julius Paris, Robin Udegbe und René Vollath. Fünf sind mindesten zwei zu viel. Also muss der Fußball-Drittligist die Sommerpause nutzen, um Struktur in den Kader zu bringen.