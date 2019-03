Fußball in den Niederlanden: Der Treffer des Ex-Borussen Mlapa war für Venlo zu wenig

Fußball in den Niederlanden

Peniel Mlapa durfte in Breda wieder jubeln. Foto: Daniel Jungblut

Venlo Der frühere Gladbacher Peniel Mlapa brachte VVV Venlo beim Letzten NAC Breda in Führung, doch am Ende reichte es nur zu einem 1:1 für den Ehrendivisinär aus der Grenzstadt.

(api) Bei NAC Breda musste sich VVV Venlo mit einem Punkt zufrieden geben. Beim Letzten der Ehrendivision reichte es nur zu einem 1:1. Neu-Trainer Ruud Brood nahm einige Änderungen in der NAC-Startelf vor, unter anderem musste der Ex-Venloer Gianluca Nijholt auf der Bank Platz nehmen. VVV-Trainer Maurice Steijn setzte auf die Elf, die ein starkes Spiel gegen PSV Eindhoven (0:1) abgeliefert hatte. In Breda starteten die Gastgeber wie erwartet: Breda setzte Venlo unter Druck, Torwart Lars Unnerstall stand direkt unter „Beschuss“. Venlo versuchte Ruhe ins Spiel zu bekommen, verlor aber zu schnell den Ball. Als Moreno Rütten nach einem Foulspiel neben dem Spielfeld behandelt werden musste, gingen die Grenzstädter in dennoch Führung. Peniel Mlapa traf nach einem Eckball zum 1:0 (14.).