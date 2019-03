In der Ehrendivision gegen das Schlusslicht: Venlos Gegner NAC Breda steht mächtig unter Druck

VENLO Bei Breda sitzt im Spiele gegen VVV Venlo ein neuer Trainer auf der Bank.

Nach der Länderspielpause geht es für die Fußballer von VVV Venlo in der Ehrendivision am Sonntag (12.15 Uhr) mit dem Spiel bei NAC Breda weiter. Die Gastgeber sind Tabellenletzter und haben bei neun Punkten Rückstand den Kontakt zu den Nichtabstiegsrängen verloren. In diesem Jahr reichte es bislang nur zu zwei mageren Punkten. Der negative Trend hat Trainer Mitchell van der Gaag vor einer Woche veranlasst, sein Amt niederzulegen. Nachfolger ist der 56-jährige Ruud Brood, vorige Saison noch Co-Trainer bei Meister PSV Eindhoven.

„Ein Trainerwechsel kann natürlich immer neue Kräfte freisetzen“, sagt VVV-Trainer Maurice Steijn. „Allerdings muss Breda gegen uns gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Der ganze Druck liegt bei unserem Gegner.“ Das spielt VVV in die Karten, auch wenn Steijn nicht weiß, inwieweit sein Trainer-Kollege Umstellungen im Breda-Spiel vornehmen wird. Breda kooperiert mit dem englischen Spitzenclub Manchester City. In den vergangenen Spielzeiten profitierte NAC immer durch gute Leihgabe. Dies ist in dieser Saison nicht der Fall. Erik Palmer-Brown, Luca Lilic und Paolo Fernandes haben bisher nicht überzeugt. Zur festen Größe zählt hingegen der ehemalige Venloer Gianluca Nijholt. Der 29-Jährige ist einer von sechs Spielern, die mehr als zwanzig Spiele bestritten haben. Eine feste Startelf wurde in Breda bisher nicht gefunden. Ob bei Venlo der wiedergenesene Tino Sucic von Beginn an spielen wird, hat Trainer Maurice Steijn noch nicht entschieden.