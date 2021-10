Lob für Mark Flekken : Bondscoach van Gaal adelt ehemaligen MSV-Torhüter

Düsseldorf Zwei Jahre hütete Mark Flekken das Tor des MSV Duisburg, ehe er zum SC Freiburg wechselte. Nun ist der Torhüter in den Kader der niederländischen Nationalmannschaft berufen. Doch damit nicht genug: Bondscoach Louis van Gaal schwärmt regelrecht vom 28-Jährigen.

Bei den Breisgauern hat sich Flekken nach einer schweren Verletzung und langer Ausfallzeit mittlerweile zum Stammtorhüter hochgearbeitet. In der laufenden Saison kam er beim Überraschungsteam der Bundesliga bislang in allen sieben Partien zum Einsatz. Der SC rangiert noch immer ungeschlagen auf Rang vier und kassierte dabei nur fünf Gegentore. Letzteres dürfte auch maßgeblich am Freiburger Schlussmann liegen. Dank seiner konstant guten Leistungen ist er nun erstmals für die niederländische Nationalmannschaft nominiert worden. Bondscoach Louis van Gaal schwärmte im Rahmen der Nominierung regelrecht von Freiburgs Nummer eins. Flekken sei „ein echter van-Gaal-Keeper“, sagte der Trainer vor den anstehenden WM-Qualifikationsspielen der Elftal gegen Lettland in Riga und Gibraltar in Rotterdam.